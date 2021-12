Gestantes recebem vacina DTPa gratuitamente na segunda-feira

Os postos de saúde da rede municipal passarão a disponibilizar a vacina tríplice acelular contra difteria, tétano e coqueluche (DTPa) gratuitamente para as gestantes de Salvador na próxima segunda-feira, 3. A partir de 15 de novembro, também serão contemplados com a vacina profissionais de saúde que atuam em maternidades ou em unidades de terapia intensiva neonatais.

De acordo com Doiane Lemos, chefe do Setor de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde, atualmente a vacina é oferecida somente para crianças. "Devido ao aumento dos casos de coqueluche, em todo País, em crianças que ainda não completaram o esquema vacinal, o Ministério da Saúde entendeu a necessidade de imunizar as grávidas para que a imunidade seja transferida para o bebê por meio da placenta e amamentação", explicou.

A difteria e a coqueluche são doenças contagiosas, que podem ser transmitidas através do contato com pessoas doentes. O tétano, por sua vez, é transmitido por meio de cortes em objetos contaminados. Todas são doenças provocadas por bactérias e, se não tratadas, podem levar à morte.

