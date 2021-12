Gerrc realiza abordagem de coletivos nos bairros de Lobato e Amaralina nesta quinta-feira

As equipes do Gerrc abordaram nesta quinta-feira, 1º, aproximadamente 900 passageiros, em 43 ônibus, na Avenida Suburbana, região do Lobato, e na orla de Salvador, no bairro de Amaralina. As ações ocorreram também em outros corredores com alta incidência de tráfedo de transportes, como Avenida ACM e BR-324.

“Tivemos uma redução de 20% desde o início das ações. Contudo, nossas equipes continuam atuando durante a tarde e à noite”, afirma o delegado Marcelo Tannus, titular da unidade especializada, destacando que o principal resultado da Operação Madruga, a queda nos números de roubos em coletivos.

As ações investigativas em campo fazem parte das atividades desenvolvidas pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), no combate aos roubos em ônibus de Salvador. Durante cinco meses, policiais da unidade especializada abordaram mais de 20 mil passageiros, na operação intitulada “Madruga”.

Para realizar denúncias sobre roubos em coletivos, o cidadão poderá entrar em contato com o Gerc por meio do número (71) 3117-6637 ou ainda no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, no (71) 3235-0000.

