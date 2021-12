Gerente do tráfico morre em confronto com a polícia no Nordeste de Amaralina

Um homem, apontado pela polícia como o gerente do tráfico, morreu após entrar em confronto com a polícia na noite deste sábado, 5, no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Luís Rogério Santos Silva, também conhecido pelo nome do ex-jogador de futebol "Trezeguet", foi localizado na rua Emídio Pio.

Segundo informações divulgadas na manhã deste domingo, 6, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu depois que os militares foram abordar um grupo de suspeitos. Na ocasião, eles resistiram e atiraram contra a guarnição, Houve o confronto, e no revide, Trezeguet foi atingido.

O suspeito ferido chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Foi encontrado com o homem morto um revólver calibre 32, 47 porções de maconha, crack e cocaína, além de munições.

"Era um criminoso de grande periculosidade e agressivo contra rivais e usuários devedores. Ampliamos o patrulhamento na região para chegarmos nos comparsas que estavam com ele", disse o major Amilton Souza Teixeira Júnior, comandante da 40ª CIPM.

Porções de crack, maconha e cocaína foram apreendidos com o suspeito morto

