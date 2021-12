Gerente do tráfico do Nordeste de Amaralina tenta suborno ao ser preso

Foi capturado na noite desta quinta-feira, 8, o gerente do tráfico de drogas do Nordeste de Amaralina, Rafael Assis Amaro, conhecido como 'Fadiga', que também é suspeito de ter participado da morte de três seguranças no ensaio do Harmonia do Samba, em fevereiro do ano passado. Ele estava com duas armas e R$ 10 mil e, no momento da prisão, tentou subornar os agentes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico para ser solto.

O criminoso foi detido em flagrante entre as localidades de Sucupira e Boqueirão, após a Polícia Militar receber informações sobre uma movimentação de armas e dinheiro na região.

Com Rafael, também foram apreendidas 187 porções de drogas, além de correntes de ouro e um relógio importado. Ele foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

