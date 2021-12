Gerente do Banco do Brasil baleado em assalto

Presidente Tancredo Neves - Mais uma agência do Banco do Brasil foi assaltada no interior baiano. Bandidos fortemente armados e encapuzados invadiram, na manhã desta terça-feira, 8, a agência do município Presidente Tancredo Neves, a 251 km de Salvador. Eles chegaram disparando vários tiros, quebrando vidros e provocando pânico entre os moradores. Os comerciantes ficaram apavorados e fecharam os estabelecimentos.

O assalto durou cerca de 40 minutos. Os bandidos saquearam todos os caixas eletrônicos da agência e roubaram alguns clientes. Ainda não se sabe a quantia levada. Todas as atividades do banco ficaram suspensas.

Os assaltantes fizeram cinco pessoas – funcionários e clientes – reféns e balearam o gerente da agência bancária. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos ficaram irritados com a demora e a dificuldade que o funcionário teve para abrir o cofre do banco. O gerente foi encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus com ferimento no pé e está fora de perigo.

Três dos reféns serviram como escudo humano para impedir a atuação dos policiais. Eles foram usados durante os disparos efetuados contra o Quartel da Polícia Militar, que fica a poucos metros da agência bancária. A PM não reagiu. “Os policiais foram cautelosos, pois se houvesse confronto, poderíamos ter vitimado três pessoas da comunidade”, declarou o comandante da 33ª Companhia da Polícia Militar de Valença, major Pessoa.

Fuga - Após servirem de escudo, os reféns foram libertados. Outros dois foram levados pelos bandidos durante a fuga e soltos cerca de 20 minutos depois. Eles foram deixados na Ponte do Rio Batateira, próximo à região da Serra do Sal, onde só há acesso por estradas vicinais. No local, os criminosos atearam fogo em um veículo. Outro veículo também foi incendiado em seguida.

De acordo com a polícia, os dois automóveis serviram para a fuga dos cinco bandidos que participaram do assalto. Segundo o major Pessoa, há suspeitas de que um outro carro também tenha dado suporte aos criminosos. Todos eles fugiram.

