Gerente de estacionamento é preso furtando energia elétrica

O gerente do estacionamento Aerpark, Nelson Alves da Silva, foi preso por furtar energia elétrica do Parque de Exposições de Salvador por meio de uma ligação clandestina na terça-feira, 23. Policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Polícia Civil, foram ao local após denúncia de coordenador do Parque feita na semana passada.

O 'gato' abastecia o imóvel que fica no terreno de propriedade do gerente entre o Aerpark e o Parque, na Avenida Paralela. Nelson Alves cofessou o crime, mas alegou ter comprado o imóvel há dois anos já com a ligação clandestina instalada.

Equipes do DCCP realizaram a vistoria em conjunto com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Coelba.

Autuado em flagrante por furto de energia elétrica, pela delegada Glória Isabel Ramos, do DCCP, Nelson foi liberado mediante pagamento de fiança e responderá ao processo em liberdade.

