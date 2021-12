Gerente da base do Bahia denuncia perfil falso utilizado para aplicar golpes

O gerente técnico das categorias de base do Bahia, Marcelo Vilhena, denunciou neste domingo, 19, um perfil 'fake' (falso) utilizado para aplicar golpes. Por meio do Twitter, ele informou que foi surpreendido no sábado, 15, após receber ligações de possíveis vítimas.

De acordo como dirigente tricolor, uma pessoa criou o perfil falso e estaria se passando por ele para agendar avaliações e contratar atletas.

O perfil falso foi criado na última semana e chegou a fazer "check-in" em uma rede social, na cidade Minas Novas (MG), distante 517 km de Belo Horizonte.

Ontem fui surpreendido com ligações de pessoas que foram abordadas por alguém se passando por mim. Essa pessoa está "agendando" avaliações e "contratando" atletas em meu nome. É um golpe. Por isso peço que me ajudem a denunciar o perfil no Face e que compartilhem esse tweet. pic.twitter.com/KpjuHgFCpy — Marcelo Vilhena (@MarceloVilhena) 16 de junho de 2019

Procurado pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, o gerente afirmou que uma pessoa entrou em contato com ele no sábado e mais duas na manhã deste domingo.

Conforme Vilhena, as vítimas afirmaram que o responsável pelo perfil 'fake' prometia alojamento e alimentação, que seriam pagas pelo Esquadrão. Em troca, pedia um depósito para cobrir os custos do embarque para Salvador. Ele também afirmou ter interesse em prestar queixa nesta segunda, 17.

Recentemente, o coordenador das categorias de base do Vitória, Carlos Anunciação, denunciou o mesmo golpe. Uma pessoa criou um perfil falso e passou a negociar avaliações e contratações em nome do profissional do Rubro-Negro.

