Geraldo Júnior promove reunião para tratar de Covid-19 e economia

Ações e estratégias para continuar combatendo a Covid-19 e salvar vidas, para retomar com segurança as atividades econômicas e para apresentar demandas voltadas à melhoria de Salvador, entre outros assuntos, foram pontos analisados no encontro entre o presidente da Câmara Municipal, vereador Geraldo Júnior (MDB) e o vice-prefeito Bruno Reis. O presidente do Movimento Democrático Brasileiro na Bahia, Alex Futuca, também esteve presente.

“Todos nós sabemos que, além desse tratamento especial relacionado ao combate do novo coronavírus, a cidade tem outros problemas que precisam da intervenção da Prefeitura”, observou Geraldo Júnior. Na área da saúde, o presidente da Câmara disse que vai entrar em contato com o secretário Leo Prates para tratar das ações relacionadas às unidades de saúde.

“Eu tenho dito e contamos com a sensibilidade do prefeito ACM Neto que cuidar de vidas é importante, mas manter a economia também é fundamental. Inclusive, iniciamos hoje nossa pauta de discussão com tema relacionado à Covid-19, principalmente com relação aos leitos disponíveis em Salvador, mas também tratamos sobre outros assuntos de interesse da cidade”, acrescentou Geraldo Júnior.

Ações da Prefeitura

Conforme Bruno Reis, o encontro foi muito produtivo e tratou de todas as ações que a Prefeitura vem desenvolvendo, em parceria com a Câmara, no combate à pandemia. “Também falamos da nossa preocupação para a retomada da economia e a preservação dos empregos. Essa foi a nossa principal preocupação”, disse o vice-prefeito.

Sobre os problemas de Salvador, Bruno Reis frisou que estes não serão esquecidos e têm que ser enfrentados diariamente. “A cidade sofreu muito com as fortes chuvas do primeiro semestre e agora a gente vem recompondo uma série de lugares afetados. Foram apresentadas aqui algumas ações que precisam ser feitas nesses bairros afetados, novas obras que precisam ser realizadas, como escadarias e o programa Iluminando Nosso Bairro. Foi uma conversa para ouvir as demandas e trocar ideias sobre as intervenções que precisamos fazer neste momento”, destacou.

Mesmo entendimento positivo do encontro foi ressaltado por Alex Futuca. “Estamos aqui a convite do presidente da Câmara para tratar de diversos assuntos, dentre eles, o problema da economia na nossa cidade, do emprego e o impacto no comércio”, afirmou Alex Futuca. Ele acrescentou que combater a pandemia é muito importante.

adblock ativo