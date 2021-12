Geraldo Júnior cobra ação do Governo Federal contra manchas de óleo

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, participou de uma ação de limpeza do óleo nas praias de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 24. Durante a ação, Geraldo aproveitou para cobrar uma ação efetiva do Governo Federal para combater o desastre ambiental.

“Precisamos de ações mais efetivas. O ecossistema está prejudicado com esse grande desastre ecológico de largas proporções. Precisamos de ações emergenciais e mais coerentes do governo federal. Por isso que não podemos ficar só no discurso e vamos botar a mão na massa”, afirmou o Geraldo.

O presidente da Câmara ainda ressaltou sobre a atenção à saúde da população que ajuda na remoção das manchas. “Ainda existem resíduos nas praias e quase 16 pessoas já deram entrada em hospitais com sintomas ligados ao óleo. A preocupação é muito grande de todos os governadores”, pontuou.

