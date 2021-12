Genro de Nilo, alvo de ação da PF, é diretor da Embasa

Policiais federais estiveram na sede da Embasa, onde fizeram buscas no escritório do diretor da empresa, Marcelo Dantas Veiga, genro do deputado estadual Marcelo Nilo. Os dois são alvos da Operação Opinião, deflagrada nesta quarta-feira, 13, pela Polícia Federal (PF), para apurar crimes eleitorais envolvendo a empresa Bahia Pesquisa e Estatística LTDA (Babesp), conhecido como "DataNilo".

A assessoria da Embasa confirmou as buscas no escritório de Marcelo Dantas e divulgou nota informando que a empresa não é alvo da ação da PF. A Embasa disse que está à disposição das autoridades para prestar informações.

Assim como o sogro, a casa de Marcelo Dantas também foi alvo de ação da PF. Não há informações sobre qual seria a atuação dele na suposta irregularidade investigada pela PF e Ministério Público Eleitoral.

Nilo

De acordo com o MPE, Nilo teria prestado informações falsas à Justiça Eleitoral ao informar que não seria proprietário da Babesp. Também há indícios de manipulação de pesquisa eleitoral.

Agentes federais fizeram buscas na casa dele no condomínio Villaggio Panamby, no Horto Florestal, um bairro nobre de Salvador, e em seu gabinete na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), de onde saíram com um malote com documentos.

Sócio

Outro alvo da ação é o sócio da Babesp, Roberto Pereira Matos. Há informações não confirmadas que ele seria servidor da Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz), onde policiais federais fizeram buscas.

A assessoria da Sefaz confirmou que o alvo dos agentes seria um funcionário do órgão, que não teve o nome revelado. Eles ressaltaram que a Sefaz não é investigada pela PF e o servidor não possui cargo de confiança.

adblock ativo