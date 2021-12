Gêmeo percussionista recebe alta do HGE

O percussionista Eduardo Josino Rodrigues, 35 anos, recebeu alta do Hospital Geral do Estado (HGE) na tarde desta sexta-feira, 11. Eduardo sofreu um atentado, juntamente com seu irmão Josino Eduardo Rodrigues que morreu no local. O caso aconteceu no último sábado, na rua Alto do Saldanha, em Brotas.

O caso

Os gêmeos estavam com um grupo de amigos na rua onde moravam quando três homens armados chegaram já efetuando disparos de arma de fogo. Josino foi atingido por vários tiros, em diversas regiões do corpo, e morreu no local.

Os gêmeos estavam com amigos na rua Alto do Saldanha, próximo à Ladeira da Cruz da Redenção, por volta das 19h30. Quando três homens se aproximaram e dispararam contra as vítimas. Josino não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Eduardo atingido por quatro tiros no tórax, no quadril e nas costas -, sobreviveu e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

O terceiro homem atigido, identificado como Marivaldo Lima Santos, 48 anos, também foi encaminhado para a unidade de saúde.

