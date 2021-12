Geladeira comunitária volta a sofrer com vândalos

Pouco mais de um mês instalada, a geladeira comunitária, apelidada de Generosa e instalada no bairro de Nazaré, foi alvo de vandalismo pela segunda vez.

Na primeira vez, o motor foi roubado. Desta vez, resolveram levar, em plena luz do dia, a porta da geladeira, além de terem danificado as prateleiras e a grade traseira.

Segundo funcionários que não quiseram ser identificados, com receio de represália do Instituto Beneficente Conceição Macedo (IBCM), a ação foi cometida por um morador de rua, por volta das 10h da manhã desta quinta-feira, 3.



"Ele queria leite para revender, mais como ele já tinha sido assistido pela casa, o leite que tinhamos seria destinado às crianças do Instituto", explica Moisés Damasceno, 44, educador social da casa beneficente.



Segundo moradores e comerciantes da região, a geladeira social é compartilhada entre os moradores e trabalhadores de rua, e é muito útil para o armazenamento de água e alimentos.

"Atitudes como essas só pioram a situação de quem realmente precisa", avalia a moradora, Zélia Cosme, 56, técnica em enfermagem.



O homem que praticou o vandalismo foi levado para o Complexo Policial dos Barris, no bairro do Politeama, para prestar esclarecimentos.

Técnicos da empresa Paraná estiveram no local para realizar os serviços de manutenção da geladeira, que segunda-feira volta a funcionar normalmente, para atender as necessidades de quem precisa.

Moradores com medo

De acordo com informações de moradores à equipe de reportagem, o homem conhecido como Marcelo recebia assistência do Instituto pelo menos uma vez ao mês, mais ficava rodeando a Casa beneficente todo dia em busca de alimentos.

Segundo moradores e funcionários, esses alimentos seriam trocados por drogas e bebidas alcoólicas. De acordo com informações, a população teme com os assaltos e a violência dos moradores de rua.

"Não existe fiscalização para a população, quem dirás para a geladeira que atende a todos que precisam dos serviços de refrigeração", disse um morador que não se identificou.

adblock ativo