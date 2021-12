Geladeira comunitária tem motor roubado em Nazaré

Desde o início do mês de novembro, moradores do bairro de Nazaré, em Salvador, foram contemplados com alimentos de uma geladeira comunitária instalada na rua Santa Clara do Desterro. No entanto, na madrugada desta segunda-feira, 30, o eletrodoméstico foi arrombado e o motor da geladeira foi roubado. A informação foi confirmada pela polícia.



A geladeira estava dentro da Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), que realizou o projeto junto com a marca de roupa Euzaria. A instituição teve o portão arrombado durante a ação, mas apenas o motor da geladeira foi levado. Câmeras de segurança do local serão utilizadas na investigação.



Um dos fundadores do projeto, Zé Pimenta, lamentou a situação, mas garantiu que o equipamento continuará funcionando. "Eles não levaram o motor, porque o nosso motor compressor é o nosso coração e isso eles não vão levar nunca", garante o criador da Euzaria.



Ele ainda afirma que uma nova peça já foi solicitada para que o eletrodoméstico volte a refrigerar o mais rápido possível. Conforme Pimenta, mesmo com o roubo, seis pessoas já haviam comparecido ao local nesta manhã para colocar alimentos,



Nas redes sociais, o grupo criou a campanha '#NãoLevaramOMotor', para reforçar que o verdadeiro motor da geladeira "somos nós".



A polícia não divulgou se algum suspeito de ter praticado o roubo foi preso. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (Barris / Centro).





Projeto



O projeto social é uma parceria entre a marca de camisetas Euzaria e a IBCM. A capital baiana foi a primeira cidade do Nordeste a ganhar o eletrodoméstico no meio da calçada, seguindo os moldes de cidades como Goiânia (GO) e Taubaté (SP), além de países europeus. A geladeira foi aberta oficialmente no dia 11 de novembro, e segundo Zé Pimenta, "cerca de 100 famílias já foram beneficiadas por ela".



O equipamento funcionava 24h e qualquer pessoa podia contribuir ou pegar um alimento. Apesar de ser livre, existem algumas restrições, como não colocar comida crua, deteriorada ou fora da validade. Podem ser colocados sucos, água, iogurte, frutas, dentre outros.

