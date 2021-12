GBarbosa filma as clientes no provador

Imagine-se experimentando uma roupa no provador de uma loja e, quando você menos espera, percebe que tem uma câmera lhe filmando. Foi o que aconteceu neste domingo, por volta das 14 horas, no supermercado GBarbosa localizado no Costa Azul, com a administradora de empresas Rosemary Rodrigues da Silva, 39 anos.

“Fui experimentar uma calça. Tirei a que estava vestida e, quando olhei para cima, percebi a câmera me filmando. Tomei um susto, tentei me esconder no cantinho do provador, mas não adiantava, porque, pelo espelho, dava para me ver completamente. Fiquei nervosa, tremendo. Me senti invadida e estou indignada”, declara ela, que prestou queixa na 9ª Delegacia, localizada na Boca do Rio, e pretende processar o supermercado por danos morais.

A delegada de plantão da 9ª Delegacia, Maria Cristina Pereira, que registrou a queixa de Rosemary, disse que vai intimar os responsáveis da loja para que o fato seja esclarecido. “Entendemos que houve constrangimento. Se ficar provado, vamos tomar as providências, como a instauração de um inquérito”, afirma.

Segundo o marido de Rosemary, Ricardo Santana, que chegou ao local depois da ligação da esposa, o gerente e o encarregado de segurança da loja afirmaram que não podiam fazer nada e se mostraram despreparados para lidar com a situação. “Eles mesmos ficaram desconcertados quando colocamos os dois dentro do provador e mostramos que a câmera filmava tudo”, conta Ricardo.

De acordo com Rosemary, ela ficou duas horas e meia dentro do supermercado tentando resolver o problema, sem sucesso. “Eu só queria que eles me mostrassem e apagassem as minhas imagens. Eles confirmaram que a câmera estava ligada, mas não nos permitiram ver as imagens.”

O encarregado da segurança do GBarbosa, Jackson Costa, afirmou que não podia mostrar as imagens por determinação da empresa. Depois da reclamação de Rosemary, a única providência tomada pelo estabelecimento foi a interdição daquele provador – único que a câmera filmava. As atendentes do supermercado ainda tentaram reverter a situação, dizendo à equipe de reportagem de A TARDE que aquele provador estava com defeito e por isso estava fechado.

A gerente de setor, Priscila Portilho, entrou em contato com a diretoria do GBarbosa. “Eles afirmaram que vão fazer uma vistoria no local e pediram para que vocês aguardassem o resultado do laudo, mas eu não sei informar qual o prazo para isso”. A cliente Rosemary disse ainda que já havia usado provadores do GBarbosa para experimentar biquínis, mas não tinha percebido a câmera.

adblock ativo