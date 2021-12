O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), foi acionado no início da tarde desta quinta-feira, 2, para resgatar um gato que estava preso em um apartamento. O resgate do felino aconteceu na praça Rockfeller, no Edifíco Antunes, no bairro do Barris, em Salvador.

Ao chegarem no local,o 3º Grupamento de Bombeiros Militar- Iguatemi, constatou que o gato estava preso no apartamento da vizinha, dois andares acima. Durante a ação, técnicas de salvamento em altura para o resgate do felino foram utilizadas pelo CBMBA.

Após ser resgatado, o animal que não apresentava ferimentos, foi entregue à solicitante.

Gato é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em apartamento | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo