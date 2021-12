'Gato' de água é flagrado em três prédios no bairro de Cajazeiras

Três prédios situados no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foram flagrados com ligações clandestinas de água durante uma operação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), nesta quinta-feira, 1º. A ação, que visa combater o 'gato' de água na cidade, localizou os imóveis sendo abastecidos de forma ilegal na rua Luiz Guimarães.

A Embasa identificou um ramal clandestino ligado à rede distribuidora de água com 110 metros de extensão, que estava sendo utilizado para abastecer dois prédios residenciais, com 16 apartamentos cada, além de uma casa de dois andares e uma construção.

Na mesma rua, foi encontrado um imóvel com hidrômetro violado. Conforme órgão, o equipamento abastecia, com uma mangueira, um terceiro prédio com mais 16 apartamentos.

O valor da multa que será aplicada ainda será calculada. A operação foi registrada na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras 10).

Crime

O furto de água é qualificado como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A pena prevista na lei é reclusão de um a quatro anos e multa.

