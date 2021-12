Gasto com iluminação pública chega a R$ 1,5 milhão

Conforme dados da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a prefeitura da capital gasta R$ 1, 5 milhão mensais com substituições de seis mil lâmpadas, em média, na cidade.

No relatório divulgado pela Dsip sobre a iluminação pública de Salvador consta que a maior parte do sistema de iluminação pública no município é composta por lâmpadas de sódio (amarelas), e metálicas (brancas).

A estimativa é que as amarelas tenham vida útil de 3,5 mil horas. Já as brancas, 5 mil horas. De acordo com o órgão, aproximadamente seis mil solicitações para manutenção da rede elétrica são registradas pela prefeitura, todos os meses.

Solicitação

Conforme a Dsip, qualquer cidadão que notar lâmpadas apagadas ou anormalidade na iluminação pode solicitar a manutenção, por meio do Fala Salvador, das prefeituras-bairro, ou pelo telefone 156.

A Dsip informa investir permanentemente em novas tecnologias.

