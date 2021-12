Gás do navio Golden Miller será bombeado para reservatórios

O gás que ainda está presente no navio que explodiu no Porto de Aratu, em Candeias, começará a ser bombeado para reservatórios em terra a partir desta sexta-feira, 20. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em três dias.

A Sociedade Classificatória (ABS) emitirá um laudo atestando que a embarcação está sem vazamento do produto e sobre sua condição de navegação. Logo depois, este resultado será avaliado pela própria ABS para verificar se a embarcação pode ser retirada do posto com segurança.

As operações no terminal de Aratu voltarão, gradativamente, ao normal assim que o navio Golden Miller for afastado, já que o cais em que está atracado está interditado.

Na quinta-feira, 19, as ações de limpeza das áreas afetadas pelos vazamentos de óleo foram intensificadas e instaladas três quilômetros de barreiras de absorção. Cerca de 14 embarcações e 64 técnicos estão envolvidos na retirada dos resíduos do mar, que já atingiu a Ilha de Maré.

Os responsáveis pela embarcação calcularam que cerca de 100 litros de resíduos foram despejados no mar. O Grupo de Vistoria e Inspeção da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) determinou o prazo máximo de 48 horas para remoção de todo o óleo.

