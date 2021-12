Garoto planejou assalto que matou professora, diz polícia

Um garoto de 14 anos era o mentor dos assaltos praticados pelo trio formado por ele, outro adolescente de 16 e por Danilo Neri dos Santos, de 18 anos, que confessou ter atirado na cabeça da professora Andréa Borges Astolpho, na manhã de domingo, 4, no estacionamento de uma delicatessen, em Vila Laura. Responsável pela condução dos ladrões até o local do crime, o adolescente, que dirige desde os 8 anos, também é apontado como um hábil piloto de fuga.

Ao perceberem que a professora havia sido atingida pelo tiro, Danilo e o adolescente de 16 anos fugiram correndo a pé, enquanto o veículo que estavam, um Gol, era levado do local do crime pelo comparsa de 14 anos. "O adolescente que dirigia o veículo foi apontado pelos comparsas como o mentor dos assaltos praticados pelo grupo e teria aprendido a dirigir aos 8 anos de idade", salientou Marcelo Sansão, delegado titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

A equipe da 6ª DT em Brotas busca apreender este carro e identificar o proprietário, bem como o revólver utilizado no assassinato. As investigações prosseguem visando esclarecer o esquema de roubo e revenda de veículos roubados. Danilo afirmou no depoimento que estes são repassados por valores entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, mas não apontou os receptadores.

Entenda o caso

A professora Andréa Borges Astolpho foi assassinada no domingo, por volta das 7h da manhã, no estacionamento de uma delicatessen, na Vila Laura. Ela foi abordada quando já estava dentro do carro, com o seu filho de 4 anos.

Na segunda-feira, 5, a polícia prendeu os suspeitos na localidade Baixa do Alto do Cruzeiro, na região de Brotas.

Os três, dois menores, de 14 e 16 anos e Danilo, 18, foram apresentados nesta terça, 6, no auditório do prédio-sede da Polícia Civil, na Piedade.

De acordo com a polícia, Danilo confessou ter disparado o revólver calibre 38 contra a professora, por ela ter se assustado ao ser abordada pelos ladrões.

