Garoto picado por cobra recebe alta de hospital

João Guilherme Matos, 10 anos, recebeu alta médica do Hospital Teresa de Lisieux na tarde desta quarta-feira, 29. Ele estava internado desde o último dia 23, após ser picado por uma cascavel, em Ibicoara (a 509 km de Salvador), no dia 22.

De acordo com Erilene Matos, mãe de João, eles faziam uma trilha guiada quando o menino foi ferido. "Estávamos andando com o guia, e ele estava um pouco a frente de nós. Quando a cobra o picou, ele saiu em disparada", relatou ela.

João contou que, apesar de ter notado agitação no mato, não achou que fosse importante. "Eu vi a movimentação no mato, mas não dei atenção. Aí, a cobra veio para minha frente e deu o bote. Eu não senti dor, por isso não percebi que ela tinha me picado", descreveu.

Erilene disse ainda que a reação dela, no momento do incidente, foi pedir ao instrutor que levasse a criança para o hospital mais próximo. "Pedi ao rapaz que o levasse de moto, porque temia que acontecesse algo com ele. A gente sempre ouve histórias de pessoas que precisam amputar os membros por causa de picada de cobra", disse.

Apesar de ser conduzido ao hospital, ainda em Ibicoara, o primeiro atendimento não foi feito corretamente: "O médico que atendeu João o medicou com antialérgico, porque, segundo ele, meu filho não tinha sido contaminado com o veneno".

Ainda segundo ela, o garoto só apresentou sintomas do veneno da cascavel, como perda de visão e fortes dores no corpo, horas após ter tido alta. "Já fora do hospital, ele começou a implorar para voltar para lá e me pedia para não deixá-lo morrer. Liguei para a ambulância, que nos socorreu", narrou.

Resgate

De Salvador, a médica Patrícia Nogueira, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi responsável por articular o atendimento do menino. Ao ver a descrição do quadro de saúde de João, ela acionou o Hospital Teresa de Lisieux e contatou o Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar (PM) para fazer o resgate.

O diretor médico do hospital, Manoel Peso, caracterizou a ação da médica como decisiva para a sobrevivência do garoto. "Ela foi o anjo da guarda dele. A cobra que o picou possui veneno neurotóxico, que age principalmente no sistema nervoso. Esse veneno pode causar parada respiratória e levar a óbito", pontuou.

Manoel Pesa esclareceu ainda que as condições de João, no momento do acontecido, foram fundamentais para o não agravamento do seu estado. "Como ele estava numa trilha, caminhando, a reação de resposta dele à cobra foi rápida. Ela não conseguiu usar as duas presas, somente uma. Ele teve muita sorte", disse.

Animado com a alta, João Guilherme, que é cearense, já fazia planos de experimentar acarajé e voltar à Bahia em um futuro próximo. O garoto, que retorna com a mãe para o Ceará no próximo dia 13, declarou estar grato por toda ajuda que teve. "Queria agradecer também às pessoas que me apoiaram", finalizou.

