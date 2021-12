Garoto picado por cobra passeia por Salvador

Um dia após receber alta do Hospital Teresa de Lisieux, João Guilherme Matos, 10 anos, participou de um passeio por cartões postais de Salvador nesta quinta-feira, 30. O garoto havia sido picado na coxa direita por uma cobra cascavel durante uma trilha em Ibicoara, na Chapada Diamantina, na quarta-feira, 22.

João Guilherme visitou lugares como Farol da Barra, Pelourinho, Mercado Modelo e Igreja do Bonfim, em tour promovido pelo Governo do Estado. "Todos os anos, nós juntamos uma graninha para visitar algum local. Este ano, a gente escolheu a Bahia. Guilherme gosta tanto de acarajé que decidimos passar seis dias lá na Chapada e depois passar uns dias em Salvador", disse, em nota, Erilene Matos, mão do garoto, que também acompanhou o passeio.

