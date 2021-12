Garoto impedido de lanchar em shopping de Salvador volta a estudar

O garoto que foi impedido de permanecer na praça de alimentação do Shopping da Bahia, situado na Av, ACM, em Salvador, enquanto aguardava uma refeição que seria paga por um cliente, voltou a estudar depois de conseguir vaga em uma escola no bairro de Pernambués. O caso ocorreu no dia 11 de junho.

Segundo a Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA), após o incidente dentro do estabelecimento comercial, um ofício foi enviado à Secretaria Municipal de Educação solicitando o ingresso do menor em uma escola pública próxima da casa onde mora.

Antes do ocorrido no shopping, o garoto estava matriculado em uma unidade de ensino em Fazenda Coutos. A família dele, que residia no bairro, havia se mudado para Pernambués, mas não conseguiu vaga em uma escola na localidade.

