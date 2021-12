Garoto desaparecido no Petromar é achado em Itapuã

Desaparecido desde sexta-feira, 11, o garoto André Porto foi achado na manhã deste sábado, 12, em Itapuã. O desaparecimento mobilizou as redes sociais durante o período em que o jovem ficou sumido. Familiares e amigos divulgaram na internet fotos do menino que saiu para passear com os cachorros e não voltou para casa. Apenas os cachorros voltaram para residência sem as coleiras.

André mora no condomínio Petromar, em Stella Maris, e foi encontrado em Itapuã por uma pessoa que viu a foto dele e o levou para casa, de acordo com a melhor amiga dele, Aline Martins. Ela também foi a pessoa da família que informou sobre o reaparecimento do garoto no Facebook.

Aline ainda relata que ele foi sequestrado nas dunas de Stella Maris por três homens. "Ele encontrou três caras nas dunas e esses caras pegaram e colocaram ele dentro de um carro", disse ela, acrescentando que André foi espancado várias vezes. "Toda vez que André acordava eles batiam na cabeça dele para (o garoto) desmaiar", relatou.

Pela rede social, ela informou que André já estava bem e consciente. "(Ele) foi para o IML (Instituto Médico Legal) fazer exames, está muito machucado, bateram muito nele. Tem pancada na cabeça e está cheio de hematomas", publicou a prima.

