Garoto de programa confessa assassinato do apresentador Jorge Pedra

Foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 24, na sede da Secretaria de Segurança Pública, na Praça da Piedade, o garoto de programa acusado de matar o apresentador Jorge Pedra. Emerson Neves de Jesus, 19 anos, confessou a autoria do crime e detalhou as circunstâncias da morte da vítima.



Um mandado de prisão preventiva já havia sido expedido contra ele, por conta do assassinato de um traficante em Feira de Santana, em maio deste ano. Segundo o garoto de programa, a vítima queria induzi-lo a vender drogas.

adblock ativo