Garoto de 15 anos baleado na cabeça segue em coma

É grave o estado de saúde do adolescente de 15 anos baleado na cabeça, na noite de terça-feira, 19, nas escadarias do prédio onde mora, no bairro de Canabrava, em Salvador. Ele segue internado no Hospital do Subúrbio, em coma induzido.

O garoto foi retirado de dentro do apartamento 202 do bloco 18, no Conjunto Residencial Mata Atlântica I, por três homens armados, segundo informou o pai dele - cuja identidade não foi revelada - à polícia.

Ainda em depoimento, o senhor contou que os suspeitos chegaram ao local, por volta das 20h, bateram à porta, identificaram-se como policiais civis e perguntaram pelo garoto. Contudo, diante da não abertura do imóvel, eles arrombaram a porta, retiraram o adolescente à força e deram-lhe um único tiro na cabeça. Dois dos três criminosos estavam usando máscara brucutu.

O pai afirmou que o filho é usuário de drogas, mas disse não saber a motivação para o crime.

Morador novo

"Eles moram aqui há oito meses. Todo mundo sabe que ele [o menino] é usuário, mas não tem nada que desabone a sua conduta. Se fez alguma coisa, foi lá [Simões Filho] onde morava", revelou um senhor sem se identificar.

Ele mora no conjunto só com o pai, um engenheiro que trabalha em Camaçari. A assessoria da Polícia Civil não confirmou a informação de que os suspeitos se identificaram como policiais civis.

adblock ativo