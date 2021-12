Garotas de classe média flagradas em carro roubado

Duas jovens de classe média foram flagradas em um carro roubado durante uma blitz da Polícia Militar na noite de terça-feira, 9, no Vale do Ogunjá, perto do Engenho Velho de Brotas. A dupla foi apresentada nesta quarta, 10, à imprensa.

A estudante de direito Débora Ruth Carvalho de Medeiros, 19 anos, e a promotora de eventos Sendy Gabrielle Gomes, 27, estavam em um Fiat Palio cujas placas NZZ-0215 pertencem a uma caminhonete L-200, segundo informações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Débora, que dirigia, não tinha habilitação. Segundo a polícia, o veículo foi tomado de assalto por três homens no dia 26 de março na Rua Arlindo Fragoso, no Santo Agostinho, em Salvador.

"No veículo, encontramos um papelote de maconha, um cachimbo para uso de crack e uma pequena quantidade de crack, que caracteriza uso", afirmou o major Wildon, da Operação Apolo, da PM.

Mais de 100 denúncias telefônicas contra as jovens chegaram ao Serviço de Investigação da DRFRV, conforme informações da própria unidade. As denúncias dão conta do envolvimento delas com o tráfico de drogas e roubo de veículos, dentre outros crimes.

"Suspeitamos que elas sejam usadas como mulas do tráfico, por serem bonitas e não chamarem atenção", disse o titular da DRFRV, Marcos César Silva. Débora e Sendy negam envolvimento com o roubo do carro e as denúncias feitas por telefone. "Não teve crack. A gente estava com um back de maconha e um pipe (cachimbo) com o nome 'Amsterdã'. Minha brother trouxe para mim da Europa", disse Débora, cujo pai é oficial de Justiça da Justiça Federal.

As jovens contaram que fumavam maconha com um amigo conhecido como Marquinhos e ele emprestou o carro para elas irem ao Porto da Barra, ver o pôr do sol. Na volta ao Acupe de Brotas, onde moram, foram paradas na blitz.

