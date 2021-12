Garotada já sabe detalhes do presente que quer no dia 12

Ainda que demonstrem encantamento ao se deparar com a variedade de brinquedos, boa parte das crianças já entra nas lojas sabendo o que vai querer ganhar. Beyblade (uma espécie de peão), o bichinho interativo Furby - que responde a estímulos - e as séries Hot Wheels, e Monster High estão entre os mais desejados. Boa parte deles está na vitrine ou bem próximo aos olhos das meninas e meninos que lotam os estabelecimentos do ramo.

"Eu já fiz a programação até o final do ano. No meu aniversário, ganhei o tablet, sábado quero o Beyblade e no Natal eu espero o boneco do Transformer", listou Gabriel Moura, 10 anos.

Todos os desejos integram a lista dos brinquedos mais pedidos neste Dia das Crianças. "Tudo que passa na televisão ou o que os amigos comentam vira alvo dele e dos outros colegas. Às vezes chego a ameaçar, mas acabo comprando", disse a fonoaudióloga Marta Gomes, 37.

O vendedor Antônio Lopes, 40, atua na área há 15 anos e teve que aprender a lidar com o público cada vez mais exigente. "É engraçado. Alguns chegam aqui e não adianta a gente oferecer outra coisa. Eles sabem todos os detalhes dos brinquedos. Só do Furby já vendi dez ontem".

No equilíbrio para não exagerar na realização dos desejos das crianças, a psicopedagoga e especialista em neuropsicologia, Ivana Braga, faz um alerta. "Os valores morais da família são os que determinarão, de fato, os padrões de comportamento aceitáveis pelas crianças. Assim, os pais devem procurar em suas referências os limites do bom senso. Nem sempre temos aquilo que desejamos. É papel dos pais preparar as crianças para a vida", explica a especialista.

adblock ativo