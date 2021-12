Garotada aproveita lazer ao ar livre durante feriado

As famílias que foram ao Parque da Cidade (Itaigara) nesta quinta-feira, 12, no Dia das Crianças, tiveram, além de descanso, a oportunidade de proporcionar aos filhos o contato com brincadeiras ao ar livre.

Patins, bicicletas, skates, futebol, cama elástica, piquenique esses foram alguns dos atrativos que as crianças encontraram no Parque, que estava lotado.

Pai do garoto Davi Silva, de dois anos, o professor de educação física, Márcio Silva, 38, afirma que, em tempos de violência e de acesso à internet cada vez mais cedo pelos pequenos, os feriados e as folgas dos fins de semana são os momentos ideais para trazer mais alegria e diversão ao filho.

“Quando tenho tempo livre, trago o Davi ao parque ou o levo para outros lugares e aproveitamos. O problema é que os espaços de lazer estão ficando restritos devido à violência. Nos dias comuns, não o deixo preso no mundo virtual: jogamos bola e também utilizo brinquedos e algumas brincadeiras da minha infância”, conta.

Pinturas faciais coloriram os rostos da meninada

O motorista Rodrigo Santos, 28, e a estudante Suzana Cerqueira, 21, levaram o filho Carlos, de um ano, ao parque para fugir da rotina.

“O parque é um paraíso. Ótimo para jogar bola, andar de bicicleta, descansar e se divertir. Não temos muito tempo, então, aproveitamos as folgas para sair com Carlos”, diz Suzana.

O pequeno Paulo Santos, 8 anos, explica que, para ele, não há muita diferença entre o Dia das Crianças e os dias comuns. “Eu moro no interior com os meus pais e lá nós brincamos todos os dias. Eles não me deixam muito tempo no computador, então, para mim é quase a mesma coisa”, explicou o garoto, que estava acompanhado da avó.

*Sob orientação do jornalista Luiz Lasserre

