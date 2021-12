Garota pede trabalho para o pai em carta de Natal

A vontade de ajudar o pai e poder consertar sua bicicleta levou uma menina de 10 anos a pedir um emprego para ele ao Papai Noel. Ao contrário de brinquedos ou bonecas, a pequena estudante Moany Isnai, moradora de Periperi, subúrbio de Salvador, escreveu uma cartinha ao Papai Noel dizendo que prefere ganhar de presente uma fonte de renda para a família.

Filha de Franscileide de Souza, 38, e Márcio Santa Rosa, 38, Moany divide os brinquedos com suas irmãs, Suani Ketelen, 11 anos, e a pequena Kauna Valletinha, de apenas 11 meses. Estudantes da Escola Municipal 8 de Maio, em Periperi, as garotas que participaram do Natal Solidário promovido pela escola, deixaram os funcionários emocionados com o pedido.

Ela conta que percebe a dificuldade dos pais nas contas de casa e o pedido era para que ele conseguisse uma renda para consertar o brinquedo preferido dela: a bicicleta. “O meu maior presente de Natal era um emprego para meu pai e as coisas melhorarem lá em casa”, relata Moany, emocionada.

Para a mãe, o pedido foi inusitado para uma criança de 10 anos. “Ela chegou em casa dizendo que queria fazer um pedido para o Papai Noel da escola e eu a orientei a pedir o que tivesse vontade. Quando ela veio me mostrar a cartinha, fiquei tão feliz com a delicadeza dela. Muito linda minha filhinha”, contou.

Preocupação

Desempregado há quatro anos, Márcio conta que a família já enfrentou muitas dificuldades financeiras, as quais Moany acompanhou e, por isso, sempre demonstra preocupação com a situação. Isso porque, segundo ele, a renda familiar é dividida com a atual família e mais dois filhos que são do relacionamento anterior. “A situação financeira não é fácil e, infelizmente, só conseguimos dar o básico a elas”, pontua.

Pedreiro profissional há cerca de 10 anos, Márcio conta que já trabalhou com carteira de trabalho assinada, só que há quatro anos não consegue nada além de 'bicos'. “Faço uma obra simples, pego vários bicos para poder tirar o dinheiro. Quando eu soube da carta dela fiquei emocionado”, revela.

A estudante Moany Isnai ao lado da família (Foto: Monica Melo | Ag. A TARDE)

