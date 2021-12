Garota morre e amiga fica ferida em troca de tiros em Brotas

Uma jovem morreu e outra ficou ferida durante troca de tiros no Conjunto Habitacional Viver Melhor, no Engenho Velho de Brotas, por volta das 9h50 desta quinta-feira, 24. O episódio ocorreu nas proximidades da Cesta do Povo do Ogunjá.

Segundo informações do soldado Bispo, da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas), as jovens (ainda não identificadas), que aparentavam ter 16 e 25 anos, estavam subindo uma escadaria do conjunto quando começou a troca de tiros entre traficantes da Vila Paraíso e do Conjunto Viver Melhor. Ambas foram atingidas na cabeça.

Uma das garotas não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra foi socorrida pelos policias militares e conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, nem da motivação do crime. Mas, de acordo com Bispo, o fato não foi provocado por bala perdida. Segundo um morador, que preferiu não se identificar, as garotas eram namoradas de traficantes da área.

adblock ativo