Garota BCS quer mudar a imagem do bairro

Mayra Almeida, 19 anos, não pretendia participar do concurso Garota Comunidade Base Comunitária de Segurança (BCS) Nordeste de Amaralina, promovido pela Polícia Militar. Mudou de ideia após incentivo de uma amiga e da mãe. E ganhou.

A estudante do curso de serviço social da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi a primeira colocada na seleção realizada, na noite desta quarta-feira, 20, no Hotel Fiesta, Itaigara, em Salvador.

"Eu sempre quis participar de uma ação social que permitisse mostrar que o bairro [Nordeste de Amaralina] não é violento", disse ela a um dos jurados. Mayra nasceu no Nordeste de Amaralina e é a caçula de um casal de irmãos. "Vou saber representar meu bairro".

Demais escolhidas

A estudante do ensino médio do Colégio Manoel Devoto e moradora do Vale das Pedrinhas, Bruna de Souza, 16 anos, ficou com o segundo lugar. A terceira colocada foi a vendedora Larissa Estrela, 24 anos, moradora de Santa Cruz. A quarta colocação ficou com a estudante Bianca Bastos, 19 anos.

Essa foi a segunda vez que Bianca participou do concurso. Ela é natural de Itaberaba (a 280 km de Salvador) e mora há um ano no Vale das Pedrinhas. "Nunca tive uma visão ruim da PM [Polícia Militar], mas acho que esse evento aproxima a comunidade da PM", disse.

"A polícia que nós queremos é essa, junto com a comunidade, dando oportunidade. Chega de violência. Queremos uma polícia de aproximação", afirmou o comandante da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão.



Bruna de Souza acredita que sua simpatia e postura na passarela lhe ajudaram na conquista e já cogita a possibilidade de seguir a carreira. "Sempre com humildade e ajudando os outros. Foi o que a gente aprendeu durante a preparação para o concurso", contou.

Larissa Estrela também pretende investir na profissão. "Desde mais nova tenho o sonho de ser modelo. Esse concurso é uma oportunidade de conseguir realizar meu desejo". A jovem também quer outra imagem para o bairro. "Espero que os outros vejam que o bairro tem coisas boas", afirmou.

Bianca Bastos, Larissa Estrela, Bruna de Souza e Mayra Almeida (Margarida Neide | Ag. A TARDE)

