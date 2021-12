Garibaldi: deslizamento e queda de árvore interditam pista

Um deslizamento de terra que arrastou uma árvore interditou duas das três faixas da pista no cruzamento da avenida Garibaldi com a rua da Lucaia, próximo ao campus da Universidade Católica de Salvador. Por conta do bloqueio, os motoristas devem redobrar a atenção.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) estão no local ordenando o trânsito. Outros servidores da prefeitura, ligados à operação chuva, trabalham para retirar o entulho.

O deslizamento ocorreu durante a madrugada. Um prédio que fica no alto do morro será analisado por engenheiros da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Eles vão verificar se existe risco de desabamento.

Alternativas

Veículos, com destino ao Iguatemi, devem seguir pela Av. Vasco da Gama como alternativa e, com destino ao Rio Vermelho, devem buscar a Av. Otávio Mangabeira, Orla.

