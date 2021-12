Gari que teve perna esmagada não tem previsão de alta

É estável o estado de saúde do gari Raimundo de Souza, de 37 anos, que foi atropelado e imprensado em um caminhão de lixo enquanto fazia a limpeza em uma rua no bairro da Pituba, em Salvador, na manhã de quinta-feira, 16. Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) e não tem previsão de alta médica, segundo informou, na noite desta sexta, 17, a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Raimundo, que é funcionário da Revita Engenharia Sustentável, empresa terceirizada que faz coleta de lixo na capital baiana, teve uma das pernas esmagadas na batida. Ele passou, na quinta, por um procedimento cirúrgico na unidade de saúde e teve o membro amputado.

A motorista do veículo que provocou o acidente ainda não se apresentou à polícia para contar o que aconteceu. Segundo informações de testemunhas, a condutora, que seria uma estudante de medicina, usava uma pulseira de uma festa realizada na noite anterior ao acidente. Ainda não há informações se a motorista estava alcoolizada no momento da batida. O caso é investigado pela 16ª Delegacia (Pituba).

O acidente aconteceu por volta das 5h30 de quinta, na Rua Carmen Miranda, atrás do Hospital da Bahia, nas proximidades da Avenida Magalhães Neto. Raimundo fazia a coleta de lixo com colegas de trabalho quando foi atingido pelo carro (um Volkswagen Polo Hatch), com licença da cidade de Irecê, na Bahia.

De acordo com informações da 16ª Delegacia, o veículo que atropelou o gari está em nome de Samya Rodrigues Cordeiro dos Santos, que é moradora da cidade do interior do Estado. A polícia, no entanto, não sabe se era Samya quem dirigia o veículo no momento do acidente. Conforme testemunhas, além da motorista, uma outra mulher, que seria irmã da condutora, estavam no carro.

