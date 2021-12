Gari que teve perna esmagada na Pituba recebe alta

Acompanhado da esposa e dos filhos, o gari Raimundo de Souza, de 37 anos, que teve uma das pernas esmagadas após ser atropelado e imprensado em um caminhão de lixo, na Pituba, recebeu alta do Hospital Teresa de Lisieux, onde estava internado desde sábado, 18.

Ele deixou a unidade médica de ambulância nesta segunda-feira, 20. Aparentemente calmo, o gari chegou a sorrir. Perguntada por jornalistas sobre as próximas etapas da investigação, a esposa de Raimundo foi objetiva e enfática: "Só queremos justiça".

Poucas minutos depois de o gari receber alta, a estudante de medicina Samya Rodrigues Cordeiro dos Santos, que o atropelou na última quinta, 16, na Rua Carmem Miranda (Pituba), prestou depoimento na 17ª Delegacia Territorial do mesmo bairro.

Segundo informações do delegado titular da 16ª DT, Nilton Tormes, Samya confirmou que voltava de uma festa, negou ter consumido bebida alcoólica e estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde outubro do ano passado. "Após o vencimento, você tem até um mês para dar entrada na renovação. E ela só fez isso três dias antes do acidente", contou.

Para Vivaldo Amaral, advogado contratado pela Revita - empresa que presta serviço de coleta de lixo à prefeitura - para defender a vítima, a expectativa é de que a estudante seja indiciada, com base no código de trânsito brasileiro, por lesão corporal culposa.

Amaral não descarta a possibilidade de indiciamento por outro tipo penal. "Se ficar comprovado que ela estava embriagada, por exemplo, esperamos uma outra tipificação", afirmou.

Entretanto, Tormes acredita que a estudante deva ser indiciada por lesão corporal de natureza grave. Segundo ele, a possibilidade de indiciamento por tentativa de homicídio é remota, mas não foi totalmente descartada.

O delegado disse, ainda, que a condutora do veículo não passou pelo teste do bafômetro, pois, segundo ele, a polícia só soube do caso três horas após o ocorrido.

De acordo com o advogado do gari, mais três pessoas serão ouvidas pelo delegado nos próximos dias. Segundo ele, um porteiro, que testemunhou em tempo integral o atropelamento, irá depor nesta terça, 21, enquanto dois transeuntes serão ouvidos ma quarta, 22. Entretanto, o delegado não confirma essas informações.

Assistência

Segundo o advogado Vivaldo Amaral, Raimundo está recebendo da Revita toda a assistência necessária, seja ela psicológica, financeira ou hospitalar. Ainda de acordo com informações de Amaral, Raimundo está bastante triste pela amputação da perna. Na saída do hospital, Raimundo sorria.

