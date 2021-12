Gari é morto enquanto trabalhava em Pernambués

Um gari foi morto enquanto trabalhava na manhã desta quarta-feira, 8, por volta das 8h, em Pernambués. Sinval Nunes da Silva, 43 anos, foi atingido com 12 tiros na cabeça, costas e pés.

Segundo informações da 1º Companhia Independente da Polícia Militar (1º CIPM-Pernabués), moradores do Largo da Ventosa, no final de linha do bairro, onde o crime aconteceu, informaram que Sinval teria ligação com o tráfico de drogras da região.

A ocorrência será investigada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHP).

Outros casos

Em seis meses, outros dois garis foram alvos de criminosos enquanto trabalhavam em Salvador. O mais recente aconteceu no dia 14 de fevereiro no bairro da Federação. Luís Carlos Leal Roxo, 49 anos, foi baleado na rua 11 de Agosto, próximo à emissora Record, durante uma troca de tiros entre policias e bandidos. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama.

O outro caso aconteceu no dia 20 de setembro do ano passado, também no bairro de Pernambués. A vítima Joilson de Jesus Silva, 32 anos, foi surpreendido por dois homens na rua Paulo Afonso, onde morava. Ele foi alvejado com nove tiros e morreu.

