Gari é baleado durante perseguição policial na Federação

Um gari foi baleado durante uma perseguição policial no bairro da Federação, em Salvador, nesta terça-feira, 14. Luís Carlos Leal Roxo, 49 anos, foi atingido no tórax e no abdômen e foi levado pelo fiscal da empresa onde ele trabalha para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

O gari da Revita Luís Carlos Leal Roxo, 48 anos, foi baleado no peito e na barriga durante uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos por volta das 8h da manhã de ontem na Rua 11 de Agosto, na Federação. Ele estava trabalhando no momento em que foi ferido, conforme informou um colega de trabalho, sob anonimato.

Os bandidos estavam em um carro Hyundai HB20 hatch preto e assaltaram uma mulher na Rua Jardim Federação, conhecida como Ladeira da Record. “Ela estava dirigindo, subindo a ladeira, quando o HB20 emparelhou com o carro dela. O carona desceu e a roubou”, afirmou o delegado Arthur Ferreira dos Santos, da 7ª DT (Rio Vermelho).

Em depoimento na delegacia, a mulher afirmou ter visto dois bandidos. Eles levaram um smartphone e outros objetos dela. De acordo com a sub-tenente PM Idália Desidério, da 41ª CIPM (Garcia/ Federação), havia quatro homens armados dentro do HB20.

Instantes após o crime, a mulher informou sobre o roubo a uma guarnição da 41ª CIPM, que fazia ronda na região e iniciou uma perseguição aos suspeitos.

“Quando viram a viatura, os bandidos atiraram logo e os policiais revidaram. Com certeza, o gari foi baleado nesse confronto”, afirmou o delegado.

Luís foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) pelo colega de trabalho. “Ele estava varrendo a rua [calçada] na hora da troca de tiros”, disse o colega de trabalho.

Um dos projéteis que atingiu Luís transfixou. Ele foi submetido a cirurgia e, até as 12h, estava consciente e tinha quadro estável. Luís é casado, tem filhos e mora na Ribeira.

Os bandidos fugiram após o condutor de um carro ‘fechar’ involuntariamente a viatura da 41ª CIPM na rotatória da Avenida Cardeal da Silva, antes da Rua 11 de Agosto. Informações do posto da Polícia Civil do HGE dão conta de que populares os viram fugir em direção ao bairro do Rio Vermelho.

