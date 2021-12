Gari atropelado depõe sobre acidente em delegacia da Pituba

O gari Raimundo de Souza, de 37 anos, compareceu nesta segunda-feira, 3, à 16ª Delegacia Territorial (Pituba) para prestar depoimento. Ele teve uma perna amputada ao ser atropelado pela estudante de medicina Samya Rodrigues, de 25 anos, na manhã do dia 16 de janeiro, enquanto trabalhava na coleta de lixo da rua Carmen Miranda, no mesmo bairro.

Durante o depoimento, que durou pouco mais de uma hora, Raimundo afirmou que o carro da jovem teria avançado contra ele três vezes. Na última, porém, ele foi puxado pelo colega de trabalho Paulo Nascimento, o que evitou que fosse novamente imprensado contra o veículo.

Quando foi ouvida, Samya disse à polícia que o caminhão de lixo teria parado bruscamente já no fim da ladeira e que ela, ao frear o carro, não teria pisado o pé na embreagem. Isso teria feito o carro morrer e, consequentemente, descer sem controle de encontro ao caminhão.

"Diante de tudo que já foi dito, entendemos que ela só não o esmagou por circunstâncias alheias à sua vontade", disse Vivaldo Amaral, advogado contratado pela Revita (a empresa na qual Raimundo trabalha) para defender a vítima.

Testemunhas

Até o momento, além de Raimundo e Samya, foram ouvidas ao menos dez testemunhas, entre elas três garis, três médicos, a irmã da estudante, uma técnica do Samu, um bombeiro e um agente da Transalvador.

Segundo o delegado Nilton Tormes, que acompanha o caso, devem ser ouvidas 20 testemunhas até o fim do inquérito.

Sobre a dúvida se Samya teria ingerido bebida alcoólica durante a festa que frequentou na madrugada do dia do acidente, ele afirmou que até agora os depoimentos levam a crer que a jovem não estava alcoolizada.

Embora tenha prestado socorro a Raimundo, ela deixou o local do acidente sem fazer o teste do bafômetro, alegando que estava passando mal.

"Os garis, incluindo Paulo, acham que ela não estava bêbada. Ela foi medicada e a substância poderia provocar efeitos colaterais se tivesse bebido", disse Tormes.

O delegado afirmou ainda que solicitou à produção da festa possíveis filmagens que ajudassem a verificar se a estudante realmente ingeriu bebida alcoólica.

"Eu acho que foi uma fatalidade, mas ela não vai ficar isenta de responsabilidade, ainda que de forma culposa", disse o delegado.

No dia do acidente, Samya estava com a carteira de motorista vencida há cerca de três meses.

Assistência

Raimundo chegou à delegacia numa ambulância fornecida pela Revita. Ele estava acompanhado da irmã Elisângela e do primo Eduardo, que empurrava a cadeira de rodas (além da amputação, ele está com uma perna engessada).

Raimundo contou que a empresa tem prestado toda a assistência necessária e que colocou à sua disposição uma psicóloga. "Sempre que preciso, é só ligar que ela vem para me ajudar a lidar com essa situação toda", disse.

A família, que é bastante grande (são nove irmãos), tem se revezado para cuidar dele. No momento, ele está hospedado na casa de uma tia, na estrada das Barreiras.

"Tem sempre alguém para conversar com ele, jogar dominó, ajudar a distrair um pouco, porque é uma situação muito difícil. Ele saiu de casa andando e voltou numa cadeira de rodas", disse Elisângela.

Ao sair da delegacia, Raimundo seguiu para o hospital Teresa de Lisieux, onde passaria por revisão médica.

