Garcia vai receber oficinas culturais

As inscrições para as oficinas culturais do projeto Boca de Brasa estão abertas até o dia 12 de outubro. Serão dadas aulas gratuitas de Teatro, Audiovisual, Danças Urbanas, Criação Literária, Elaboração de Projetos e Gestão de Grupos e Oficina Criativa de Música, mediante inscrição online.

O projeto vai acontecer no Centro Educacional Edgard Santos, no Garcia, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h30, e no sábado, das 8h30 às 12h30. Essa é a décima e última etapa do projeto em 2015.

Além da inscrição online, o cadastro pode ser feito presencialmente até 9 de outubro, também no Edgar Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O público-alvo das oficinas são os moradores do bairro e adjacências que sejam artistas, agentes culturais e pessoas que já possuam alguma experiência na área cultural. Eles devem ter preferencialmente idade igual ou superior a 14 anos.

A divulgação da lista de selecionados estará disponível na fanpage do projeto no dia 13 de outubro, pela manhã. Já os resultados das oficinas serão apresentados pelos participantes na mostra final, em um caminhão-palco, no dia 18 de outubro.

