Ganhador de Salvador retira prêmio da Mega da Virada

Cinco dias após o resultado da Mega da Virada, o ganhador de Salvador, que levou a bolada de R$ 36 milhões, retirou, nesta quinta-feira, 5, o prêmio em uma agência da Caixa Econômica Federal.

A aposta foi realizada na Casa Lotérica do Salvador Shopping, e o sortudo pagou apenas R$ 3,50 por um bilhete simples. Além do novo milionário da capital baiana, outras cinco apostas também acertaram as seis dezenas (05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53).

Segundo a Caixa Econômica, até esta quinta apenas os prêmios das apostas feitas em Salvador, Belo Horizonte (MG) e Campo Grande (MS) foram retirados. Em Campo Grande, o bilhete vencedor era um bolão de 10 cotas - todas já foram retiradas.

Os outros três vencedores - de Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA) e Fazenda Vilanova (RS) - ainda não retiraram o prêmio.

