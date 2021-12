Ganhadeiras de Itapuã serão homenageadas por escola de samba

De Itapuã para a Marquês de Sapucaí. A história do grupo cultural As Ganhadeiras de Itapuã será o enredo da escola de samba Unidos do Viradouro no carnaval carioca de 2020.

No final da tarde deste domingo, 2, a agremiação carnavalesca divulgou um vídeo apresentando o enredo “Viradouro de Alma Lavada”, com a participação das Ganhadeiras de Itapuã. O lançamento oficial do enredo, com a divulgação dos detalhes da preparação do carnaval da escola de samba, será realizado no próximo dia 24, dia em que a Viradouro completa 73 anos.

“Estou muito agradecida e honrada. Imaginem, a história da minha mãe a e minha história ser contada na Sapucaí? É muita emoção”, disse Dona Mariinha, 85 anos, cantora e presidente das Ganhadeiras de Itapuã.

Com sorriso no rosto, Dona Maria de Xindo, 73 anos, revelou sua felicidade e o amor pela Viradouro. "Muito feliz, sempre amei a Viradouro. Nasci no ano em que a Viradouro nasceu. Ficava acordada esperando a escola Vermelho e Branco desfilar. Deus e os Orixás estão conosco", afirmou a sambista.

Contar a história das Ganhadeiras de Itapuã foi uma escolha da jovem dupla de carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, que no último dia 13, assumiram os trabalhos na escola vice-campeã do Grupo Especial em 2019. Dois estiveram na capital baiana no final do mês passado para conhecer de perto o trabalho e a vida das mulheres que integram o grupo nascido em 2004, com o objetivo de resgatar as tradições e preservar a memória cultural do bairro do samba e da poesia.

adblock ativo