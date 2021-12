Gamepólitan reúne amantes de jogos na sede da Unijorge até domingo

Admiradores de games eletrônicos e jogos de carta se reúnem para participar da 6ª edição do Gamepólitan, que acontece na Unijorge, localizada na avenida Paralela. O evento, iniciado neste sábado, 15, tem programação até este domingo, 16, das 10h às 20h. Os ingressos estão disponíveis na portaria da instituição e custam entre R$ 15 e R$ 50.

No local, os participantes dividiam a atenção entre as atrações analógicas e digitais. O estudante Cleidson Oliveira estava procurando um espaço para, segundo ele, “fazer uma jogatina”.

O competidor opta pelos jogos eletrônicos. “Prefiro games de tiro, como Paladins. É desafiador”, confessa Cleidson, que deseja conquistar os prêmios das partidas.

O instinto competitivo dá o tom do Gamepólitan. Venícius Azevêdo foi ao evento com a expectativa de ganhar disputas e ser gratificado. Ele, que tem 34 anos, joga futebol no videogame. “Estou preparado para competir. Além disso, é bom conhecer o pessoal jovem”, diz Venícius sobre a faixa etária do “atletas”, que variava entre 15 e 25 anos.

Enquanto alguns optam pelos games eletrônicos, outros preferem os tradicionais jogos de carta. O evento disponibiliza oficinas com tipos de jogos analógicos.

Estratégia

O estudante Yuri Duques comandava o tutorial do jogo de cartas Yu-Gi-Oh. “A partida é dinâmica. É preciso elaborar estratégias para ganhar”, recomenda.

Algumas pessoas fizeram cosplay durante o evento (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

O Gamepólitan também oferece a oportunidade de jogar imerso no ambiente cibernético nos espaços com games de tiro de realidade virtual. Esses estandes ficam instalados na entrada do evento.

Além de opções para fazer uma jogatina, o encontro promove palestras sobre o mercado de jogos. O panorama local dos games, o cenário brasileiro e oportunidades de negócios serão debatidos na ocasião.

