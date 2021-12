Game inspirado na Revolta dos Malês será lançado em Salvador dia 16

Salvador recebe no sábado, 16, o lançamento do game Sociedade Nagô – O Início, inspirado na Revolta dos Malês. Trata-se de um aplicativo que alterna entre jogo virtual e tarefas do mundo real, com foco no conteúdo histórico deste acontecimento, a partir de um suporte pedagógico. O lançamento acontece às 13h30, na Livraria Leitura, no shopping Bela Vista.

Quem for ao evento poderá testar a novidade, conversar com a equipe de desenvolvimento e conferir a leitura de um texto sobre a Revolta dos Malês, ocorrida em 1835.

O título do jogo faz a alusão à sociedade secreta fictícia formada pela maioria de libertos africanos da etnia Nagô. O gênero do game, produzido em cinco meses, é o point and click (apontar e clicar com exploração dos objetos, cenários e objetos) com influência de graphic novels (os personagens procuram o jogador para contar informações históricas e que ajudam no game).

Idealizado pelo game designer Alexandre Santos, o projeto foi desenvolvido pela Strike Games em parceria com a Labrasoft (grupo de pesquisa do Instituto Federal da Bahia - Ifba).

