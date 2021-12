Galpão pega fogo na Cidade Baixa

Um galpão de cilindros para navios pegou fogo, na tarde desta segunda-feira, 1º, na Travessa Frederico Pontes, no bairro de Água de Meninos, região da Cidade Baixa, em Salvador. O proprietário da loja Clipper Ship Supplier, atingida pelo fogo, não quis falar com a imprensa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA), o fogo já foi controlado e combatido com oito mil litros de água. A loja Bahia Graf, que fica ao lado do galpão, também foi atingida. "Tivemos que entrar na loja, e controlamos o incêndio; tanto o da loja, quanto o do galpão", informou o subtenente do CBM, Edson Borges.

Não há informações sobre vítimas ou circunstâncias do incidente. De acordo com o subtenente Borges, a causa do incêndio ainda deve ser investigada, após abertura de ocorrência e perícia.

adblock ativo