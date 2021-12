Galinha Pintadinha é "estrela" de piscina de bolinhas em shopping

Que tal se jogar em uma piscina com 300 mil bolas coloridas? Essa é a proposta do Parque da Galinha Pintadinha, instalado no Shopping Paralela. O espaço ainda conta ainda com duas plataformas para saltos, quatro escorregadores com tamanhos diferentes e imagens em 3D da galinha e do Pintinho Amarelinho.

A Galinha Pintadinha visita o local de quinta a domingo, de 14 às 20 horas, para brincar e tirar foto com a garotada.

O mergulho no mar de bolinhas custa R$ 15,00 por 20 minutos.

| Serviço |

Mar de Bolinhas da Galinha Pintadinha

Onde: Shopping Paralela, praça central (L1).

Quando: segunda-feira a sábado, de 9h às 22h; domingo, de 12h às 21h.

Quanto: mar de bolinhas e brinquedos R$15,00 por 20 minutos.

Acesso: livre.

adblock ativo