Galeota da Festa de Bom Jesus dos Navegantes receberá laudo de navegabilidade

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, recebe nesta quarta-feira, 4, às 9h, o laudo de inspeção que autoriza a Galeota Gratidão do Povo a navegar durante a Festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Famoso, o festejo popular acontece nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

A entrega da autorização da galeota será realizada pelo Comando do 2º Distrito Naval, na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada no bairro da Boa Viagem, em Salvador. A tradicional embarcação, que desde 1892 conduz a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, foi impedida de ir ao mar, pela primeira vez em 2018, devido a problemas estruturais.

Para que a galeota voltasse a participar dos festejos, foi montada uma Comissão Especial para Restauro da Galeota, que realizou campanhas para arrecadar recursos. O conserto foi concluído no fim do mês de novembro. Porém, o empréstimo utilizado para iniciar o processo ainda não foi sanado, segundo informações da Arquidiocese.

“Quando, no ano passado, fui informado pela Irmandade que não haveria a possibilidade de usar a galeota, porque não estava dentro da garantia de segurança, eu percebi, logo quando o povo foi tomando consciência, a dor profunda sentida por isso. Mesmo assim, a procissão foi realizada com a ajuda da Marinha. Mas eu vi que ficou no coração do povo aquele sentimento de vazio e aí em 2019 começamos este projeto, mas eu disse: quem vai ter que restaurar é o povo”, disse Dom Murilo, em nota.

Além da restauração da embarcação, a Arquidiocese pretende requalificar o espaço atual que abriga a galeota. A intenção é torná-la atração turística, dentro de um dique molhado com vista para o Largo da Boa Viagem, em uma espécie de estaleiro multiuso. Construída em 1741, a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem também será restaurada.

