Gal Barradas lança seu primeiro livro sobre desafios de comunicação de marcas e empresas

A publicitária Gal Barradas, soteropolitana e uma das principais profissionais do mercado de propaganda e marketing brasileiro, acaba de lançar seu livro: “Novas Questões, Respostas Diferentes”, nesta segunda-feira, 4, no Shopping Paseo Itaigara. No seu primeiro livro, a escritora propõe novas respostas para os desafios de comunicação, marcas e empresas.

Com uma visão bastante singular sobre questões que vêm sendo discutidas pelos líderes do mercado de comunicação, Gal propõe um novo modelo de pensamento que entende e atende o consumidor de uma maneira mais ampla do que apenas um comprador de bens ou serviços, sempre dentro da nova lógica digital.

