GACC recebe doação de cinco metros de cabelo e lenços

No Recanto das Ilhas, em São Rafael, a manhã deste sábado, 29, começou mais solidária: o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA) recebeu a doação de cabelos e lenços após uma campanha em prol do Outubro Rosa realizada pelo Villa Campus de Educação.

Foram cinco metros de cabelo e 66 lenços doados por 55 pessoas, entre as crianças, pais e os funcionários da escola. “A gente acredita que esses trabalhos voluntários reforçam a responsabilidade e ajuda a conhecer outras realidades”, declarou a supervisora de Gestão de Pessoas do Villa, Fernanda Brandão.

O cabelo doado é divido em duas partes: a que vai para o Martagão Gesteira, onde são feitas as perucas que as crianças podem usar; e a outra é vendida para uma empresa, com o objetivo de conseguir dinheiro para itens de limpeza.

A visita contou com uma programação institucional e recreativa. A primeira foi para conhecer os espaços do GACC. O roteiro foi guiado pela supervisora administrativa do Voluntariado, Mariza Delamare. “Tenho muito orgulho. Eu gosto de pessoas, de humanizar”, diz Mariza, há quase 11 anos na instituição.

Entre o departamento de Psicologia, Nutrição e Fisioterapia, Mariza conta que são cerca de 30 crianças na instituição, embora apenas 18 estivessem presentes no encontro realizado neste sábado. “As outras estão fazendo tratamento, que é realizado pelo SUS”, explicou.

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer consegue arrecadar fundo por meio de parcerias com a Empresa Vivo, com o projeto Ayrton Senna, e com eventos como o Sua Nota é um Show.

A Bela e a Fera

Houve, ainda, contação de história com o conto da A Bela e a Fera. Ambos estavam andando pelos corredores quando entraram no Espaço do Adolescente. Lá encontraram as crianças e narraram a história do romance.

A Bela foi encenada por Enza Di Nuzzo, mãe de uma alunas do Villa. “Tenho um retorno imenso por ter a oportunidade de levar alegria para as crianças, um sorriso”, disse. Ao final, meninos e meninas utilizaram técnicas de dobradura para construir uma rosa, um dos elementos importantes da narrativa.

