Gabarito oficial da seleção da prefeitura de Salvador é divulgado

Os candidatos que realizaram o processo seletivo da prefeitura de Salvador, no último domingo, 3, já podem conferir o gabarito das provas, divulgado nesta terça-feira, 5, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela aplicação do exame. O resultado final será publicado na primeira quinzena de novembro.

Confira abaixo os gabaritos (separados por cargos):

>>Nível Fundamental – Auxiliar de Serviços Gerais

>>Nível Fundamental – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

>>Nível Médio – Técnico de Nível Médio I – Atendimento

>>Nível Médio – Técnico de Nível Médio II – Operacional

>>Nível Superior – Técnico de Nível Superior I – Suporte Administrativo Operacional

>>Nível Superior – Técnico de Nível Superior II – Suporte Administrativo, por especialidade

A prefeitura ofertou 971 postos de trabalho em diversas áreas para nível fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 950 a R$ 3.950, sob o Regime Especial Administrativo (Reda).

Conforme previsto em Legislação Municipal, 5% das vagas estão reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos afrodescendentes.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com direito a vale-transporte e auxílio-alimentação.

