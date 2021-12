Fuzuê e Furdunço registram mais de 90 furtos simples

O fim de semana que antecede o Carnaval, que contou com as festas Fuzuê, no sábado, 15, e Furdunço, no domingo, 16, terminou sem registro de crimes graves contra a vida(homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte).

De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), nesta segunda-feira, 17, foram contabilizados cinco furtos simples, o que significa uma redução de 77,3%, em relação a 2019. Já no domingo, foram registrados 87 furtos simples.

Durante as festas pré carnavalescas, foram presas nove pessoas envolvidas em roubos e furtos e outras quatro pessoas foram encaminhadas para unidades da Polícia Civil, por brigas e uso de entorpecentes.

