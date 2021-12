Futuro da água é debatido nesta quarta em seminário

O futuro da água será debatido nos dias 22 e 23 de maio, quarta e quinta-feira, durante a III Edição do Seminário 'Dessalinização, Reúso e Tratamento de Água e Efluentes'. O evento será realizado no Wish Hotel da Bahia e reunirá 300 participantes de empresas públicas e privadas. Também estarão presentes autoridades dos governos municipais, estaduais e federais.

Durante a edição estará em funcionamento um equipamento que chega a produzir 500 litros de água potável por hora, a partir de água do mar. O material, que é de tecnologia israelense, é utilizado em cidades espalhadas no mundo e considerado uma alternativa para a solução de problemas de escassez hídrica.

No encontro também irá debater assuntos como políticas públicas, finanças e desafios da sustentabilidade hídrica na América Latina, novas tecnologias de tratamento de águas e efluentes, novos critérios de controle da qualidade da água, transferência de tecnologia de dessalinização da água de Israel para o Brasil, entre outros.

O especialista em água e efluente da Cetrel, Eduardo Pedroza, será palestrante do evento. “O valor da água não necessariamente está na sua origem, mas, sim na confiança de sua disponibilidade e qualidade, por essa razão, tecnologias de reúso e dessalinização são pontos-chave para sustentabilidade hídrica na América Latina”, afirma.

